Тбилиси, , 15:47 — REGNUM

Кредиторская задолженность телеканала «Рустави 2» приближается к 70 млн лари ($24 млн), в том числе 27 млн лари ($8,25 млн) — долг перед государством. Об этом 12 августа заявил владелец компании Кибара Халваши, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Рустави 2 (cc) Max Ben

По его словам, телеканал задолжал всем, в том числе коммунальным предприятиям и американской компании, которая проводила экзит-полы. Халваши отметил, что основная часть долга была накоплена за последние несколько лет, со времени начала судебной тяжбы за акции компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Кибара Халваши заявил, что в срочном порядке продает телеканал «Рустави 2» из-за его критического финансового состояния и огромного долга.

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