Туркменбаши, Туркмения, , 15:42 — REGNUM

Россия и Иран в настоящий момент реализуют важные программы развития. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири на полях первого Каспийского экономического форума в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

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И в то же время, по словам Медведева, страны находятся не в самой благоприятной внешнеполитической конъюнктуре. Эта встреча — возможность обменяться соображениями о том, какие компоненты в сотрудничестве ещё нужно усилить или продвинуть.

В свою очередь Джахангири сказал, что подобные мероприятия, как Каспийский саммит, предоставляют очень хорошие возможности для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений.

«Экономический аспект взаимоотношений соседних стран Каспийского моря для всех имеет, приобретает большое значение.

Этот форум, состоявшийся впервые, действительно, может придать большой импульс развитию», — отметил первый вице-президент Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил провести Второй Каспийский экономический форум в Астрахани.

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