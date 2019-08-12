Симферополь, 12 августа 2019, 15:31 — REGNUM
К 2024 году реализация национальных проектов поможет снизить уровень бедности в Крыму с 17,4 до 8%. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил президенту России Владимиру Путину о том, что реализация национальных проектов в Крыму, общая стоимость которых составляет 83 миллиарда рублей, поможет решить многие социальные вопросы на полуострове, в том числе проблему низких доходов жителей полуострова.
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