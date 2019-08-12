Симферополь, , 15:31 — REGNUM

К 2024 году реализация национальных проектов поможет снизить уровень бедности в Крыму с 17,4 до 8%. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что, конечно, надо дойти до каждого человека без исключения. На борьбу с бедностью и вообще на вопрос демографии зарезервирована основная часть нацпроектов, это более 20 миллиардов рублей», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил президенту России Владимиру Путину о том, что реализация национальных проектов в Крыму, общая стоимость которых составляет 83 миллиарда рублей, поможет решить многие социальные вопросы на полуострове, в том числе проблему низких доходов жителей полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацпроекты помогут снять социальные проблемы в Крыму – глава региона