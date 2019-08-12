Киев, 12 августа 2019, 15:39 — REGNUM
Следователей Государственного бюро расследований (ГБР) попросили отложить допросы экс-президента Петра Порошенко до начала сентября, поскольку его адвокат уходит в отпуск, заявил юрист Андрей Портнов 12 августа на своём telegram-канале.
Портнов отметил, что это не первая попытка Порошенко затянуть следствие.
По словам юриста, Порошенко получил две повестки в ГБР, датированные началом сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал, что в ходе допроса Порошенко заявлял, что не знает и не помнит того, о чём его спрашивают следователи, а также учил их жить и угрожал.
Читайте также: На допросе Порошенко заявил, что ничего не помнит — Портнов