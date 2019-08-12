Киев, , 15:39 — REGNUM

Следователей Государственного бюро расследований (ГБР) попросили отложить допросы экс-президента Петра Порошенко до начала сентября, поскольку его адвокат уходит в отпуск, заявил юрист Андрей Портнов 12 августа на своём telegram-канале.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иными словами, у Порошенко нет возможности содержать второго адвоката, и приходится ломать комедию с формальной невозможностью прибыть для допроса, потому что без адвоката будет нарушено его право на защиту», — рассказал он.

Портнов отметил, что это не первая попытка Порошенко затянуть следствие.

«В предыдущих случаях фигурант цеплялся за международный визит, конституционное право не давать показания и тезисы о «не помню» и «не знаю», — добавил он.

По словам юриста, Порошенко получил две повестки в ГБР, датированные началом сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал, что в ходе допроса Порошенко заявлял, что не знает и не помнит того, о чём его спрашивают следователи, а также учил их жить и угрожал.

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