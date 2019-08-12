Берлин, , 15:22 — REGNUM

Германия замораживает финансирование проектов по сохранению лесов в бразильской Амазонии. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна «не нуждается в этом», пишет газета Deutsche Welle.

10 августа министр по охране окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала газете Tagesspiegel, что Берлин планирует прекратить отправку средств на сохранение лесов в бассейне Амазонки из-за отсутствия обязательств со стороны Бразилии по борьбе с вырубкой лесов. Будут заморожены €35 млн, выделенные немецкой стороной для этой цели.

На следующий день президент Бразилии прокомментировал решение Берлина перед бразильской прессой.

«Они могут эффективно использовать эти средства. Бразилия в этом не нуждается», — сказал Болсонару.

Жаир Болсонару выступает против введения высоких экологических стандартов в Амазонии. Он считает, что таким образом другие страны пытаются «захватить» Бразилию.

«Вы считаете, сильные державы заинтересованы в имидже Бразилии или в ее захвате?», — задал вопрос он.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельно правительство ФРГ созывает саммит по вопросам защиты лесов Германии, пострадавших от жары, пожаров и насекомых. Министерство сельского хозяйства ФРГ требует выделить €1,5 млрд из бюджета для сохранения лесов.