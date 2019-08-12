Москва, , 15:20 — REGNUM

Встреча на высшем уровне лидеров России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани, которая должна была состояться на текущей неделе, перенесена на более поздний срок. ОБ этом 12 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саммит … переносится на более поздние сроки по техническим причинам», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми заявил, что Иран, Россия, Турция и Азербайджан создали совместный центр развития цифровой экономики, а также договорились о проведении восьми тематических мероприятий: по два в каждой стране.

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