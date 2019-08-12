Киев, , 15:19 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко должен будет явиться на допрос в Государственное бюро расследований в сентябре. Политику были вручены сразу две повестки. Об этом 12 августа в своем Telegram-канале сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации эк-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поводом для этого стало поданное адвокатом Порошенко ходатайство об отпуске, в котором в качестве причины была указана невозможность прихода политика на допрос в ближайшие две недели.

«Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября», — написал адвокат, добавив, что бывшему украинскому лидеру нужно «привыкать к допросам».

Портнов отметил, что количество соприкосновений с правоохранительными и судебными органами у Порошенко будет исчисляться десятками.

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«12−15 первых уголовных производств, по два-три вызова в каждом, потом личное участие в мере пресечения и после обвинительного акта — судебные заседания один-два раза в неделю», — добавил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа бывший президент Украины Пётр Порошенко давал показания в ГБР по делу о налоговых махинациях при покупке-продаже телеканала «Прямой», который якобы принадлежит политику. После допроса неизвестные бросили в экс-президента яйцами.

На сегодняшний день Порошенко фигурирует более чем в десяти уголовных делах, возбуждённых украинскими правоохранителями, в том числе о захвате государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия.

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