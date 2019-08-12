Рим, , 15:12 — REGNUM

Выступив с инициативой о досрочном роспуске правящей коалиции Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини предал не своих коллег, а всех граждан страны, заявил в понедельник, 12 августа, лидер второй партии коалиции — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передаёт Italia Oggi.

Из-за того, что предвыборная кампания займет едва ли не всю осень, под угрозой окажется продление действия основных инициатив, ранее утвержденных этим правительством, в том числе снижения пенсионного возраста и отмены повышения НДС, считает Ди Майо.

Как сообщалось ранее, досрочные выборы в Италии пройдут, вероятно, в середине октября. По прогнозам социологов, победу на них одержит блок правоцентристских партий во главе с «Лигой».