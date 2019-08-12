Воронеж, , 15:10 — REGNUM

Елена Маслова уволена с должности заместителя руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области с 12 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Как уточнили в правительстве региона, чиновницу уволили «в связи с утратой доверия» после комплексной проверки управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.

«В ходе проверки были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при возникновении коррупционного предложения», — говорится в сообщении пресс-центра.

Также уточняется, что информация в отношении уже бывшей чиновницы будет включена в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия в помещениях департамента, в частности, местные СМИ сообщали об изъятии документов в кабинете Масловой. Елена Маслова занимала пост замруководителя департамента — начальника отдела уровня жизни населения и рынка труда с января 2014 года.