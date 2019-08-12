Багдад, , 15:05 — REGNUM

Представители вооруженных сил Ирака подвергли критике доклад оборонного ведомства США по поводу количества боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствующих в Сирии и Ираке, об этом сообщает информационное агентство Malouma.

По данным Пентагона, в указанных государствах действует от 14 до 18 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако в Багдаде считают, что данные значительно завышены.

«Доклад Пентагона о присутствии в Ираке и Сирии свыше 14 тыс. боевиков сильно преувеличен» , — заявил представитель Объединенного оперативного командования Ирака бригадный генерал Яхья Расул, в комментарии изданию.

Доклад вооруженных сил США сопровождался опасениями по поводу возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако официальный Багдад смотрит на данную ситуацию с большим оптимизмом.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее отдельные террористические бандформирования до сих пор активно действуют в стране.

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