Багдад, 12 августа 2019, 15:05 — REGNUM
Представители вооруженных сил Ирака подвергли критике доклад оборонного ведомства США по поводу количества боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствующих в Сирии и Ираке, об этом сообщает информационное агентство Malouma.
По данным Пентагона, в указанных государствах действует от 14 до 18 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако в Багдаде считают, что данные значительно завышены.
Доклад вооруженных сил США сопровождался опасениями по поводу возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако официальный Багдад смотрит на данную ситуацию с большим оптимизмом.
Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее отдельные террористические бандформирования до сих пор активно действуют в стране.
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