Париж, , 14:57 — REGNUM

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар направила письмо французскому правительству, в котором осуждает то, как организована передача тринадцати французских джихадистов из Сирийского Курдистана в Ирак, передает BFM TV.

«Перевод французских джихадистов из Сирии в Ирак чрезвычайно серьезен и привел к нескольким нарушениям международного права», — осуждает в своем послании Аньес Калламар.

Специальный докладчик ООН изучала дела французских джихадистов, переведенных из Сирийского Курдистана в Ирак. Письмо главе французского правительства Эдуарду Филиппу представляет собой изученные и проанализированные факты о действиях Франции.

Аньес Калламар общалась с семью французскими джихадистами, которые ожидают казни. Один из них рассказал, что, «если Франция заставила нас перебраться в Ирак, то это потому, что у нее нет доказательств против нас».

По мнению Агнес Калламар, государство, отменившее смертную казнь, не может перевести человека в страну, которая все еще её практикует, что будет означать вынесение приговоров «опосредованно», действуя через других лиц.

Специальный докладчик ООН дала французским властям 60 дней, чтобы ответить на обвинение, прежде чем рассматривать возможные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что страна вероятно репатриирует детей-сирот бывших французских джихадистов, которые пребывают в лагерях в Сирии.

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