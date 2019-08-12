Киев, 12 августа 2019, 15:03 — REGNUM
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поднял дела против окружения экс-президента Украины Петра Порошенко, чтобы избежать ответственности, заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович 11 августа в эфире телеканала «Наш».
На вопрос журналиста, почему окружение Порошенко вдруг начало получать подозрения от Генеральной прокуратуры незадолго до отставки Луценко, Лавринович ответил:
Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и бывшего заместителя главы аппарата президента Алексея Филатова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонтарева заявила, что украинские следователи знают её лондонский адрес и могут сами приезжать в Лондон для встречи с ней.
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