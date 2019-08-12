Милан, Италия, , 14:42 — REGNUM

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини предложит двум другим правоцентристским партиям — «Вперед, Италия» и «Братья Италии» — заключить предвыборный пакт, сообщил Сальвини журналистам в понедельник, 12 августа, передаёт Mediaset.

Как сообщалось ранее, действующая итальянская коалиция будет распущена по инициативе Сальвини, а досрочные выборы, вероятно, пройдут в середине октября.

Совокупный рейтинг партий Сальвини, Сильвио Берлускони и Джорджи Мелони составляет около 52%, предполагается, что именно они и составят новую коалицию.

Ранее Сальвини отрицал возможность предвыборного альянса с другими партиями, нынешнее решение он объяснил тем, что новый предложенный пакт будет отличаться от прежних договоренностей правых. Вероятно, «Лига» укажет в этом пакте центральную роль своей программы в будущей программе правительства.