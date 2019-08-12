Москва, , 14:36 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российский олимпийский комитет обратиться в МОК по поводу картографической провокации, устроенной в ходе подготовки к Олимпиаде 2020 года в Токио, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

На официальном сайте оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио карты маршрута олимпийского огня, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи обозначены на часть японской префектуры Хоккайдо.

«Почему-то не слышно голоса нашей спортивной общественности. Полагаю, должен сказать свое слово Олимпийский комитет России, а именно обратиться в Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные организации с призывом пресекать использование темы Олимпийских игр для политических спекуляций», — заявил Миронов.

На подобные демонстративные жесты Россия должна принципиально реагировать как на официальном государственном уровне, так и на уровне спортивных организаций, потому что это удар и по спорту, по принципам олимпийского движения, подчеркнул он.

Ранее на провокацию Японии отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, депутаты Госдумы, члены Совфеда, эксперты и политологи.

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