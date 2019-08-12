Москва, , 14:33 — REGNUM

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав мужчины и женщины, которые на митинге 27 июля передали своего ребёнка одному из фигурантов дела о массовых беспорядках. Об этом сообщается на официальном сайте детского омбудсмена.

Анна Кузнецова Kremlin.ru

По мнению Кузнецовой, необходимо учесть тот факт, что сами родители заявляют о своей непричастности к митингу и были уверены в человеке, который взял ребёнка на руки. «При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», — говорится в заявлении уполномоченного по правам ребёнка.

Вместе с тем Анна Кузнецова отметила, что действия прокуратуры также объяснимы: правоохранительные органы по долгу службы обязаны реагировать на любые сведения о возможной опасности жизни и здоровья ребенка.

Кузнецова также подчеркнула, что «участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо», и родители, которые сознательно приводят на такие мероприятия своих малолетних детей, «столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь».

Как сообщает «Интерфакс», Перовский суд Москвы назначил на 28 августа рассмотрение иска прокуратуры в отношении Дмитрия и Ольги Проказовых.

Семейная пара попала в поле зрения правоохранительных органов после публикации видео с незаконного митинга 27 июля, на котором мужчина и женщина находятся среди участников акции вместе с находящимся в коляске ребёнка. Затем Дмитрий Проказов передал ребёнка в «кенгуру» одному из активных участников митинга Сергею Фомину. С головы мальчика при этом упал чепчик, на что мужчины внимания не обратили.

Позднее Фомин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, сдался полиции. В своём видеообращении он возложил персональную ответственность за аресты участников митинга на Алексея Навального и Любовь Соболь, которые активно призывали людей выйти на незаконные акции.

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