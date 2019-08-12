Киев, , 14:26 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко готов дать показания с применением полиграфа, но при условии, что допрос состоится в телеэфире. Об этом политик заявил 12 августа после допроса в Государственном бюро расследований, передает телеканал «112 Украина».

«Я не доверяю ГБР, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия», — заявил Порошенко.

Экс-президент добавил, что согласен на «детектор лжи», если беседа состоится в прямом эфире телеканала «Прямой». По словам Порошенко, он предлагал такой вариант ГБР, но «большого энтузиазма» эта идея не вызвала.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Порошенко давал показания в ГБР по делу о налоговых махинациях при покупке-продаже телеканала «Прямой», который якобы принадлежит политику. После допроса неизвестные бросили в экс-президента яйцами.

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