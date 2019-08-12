Анкара, , 14:22 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи со столкновениями в йеменской Адене, об этом 12 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы очень обеспокоены недавними вооруженными столкновениями в йеменском городе Аден, в результате которых погибли и получили ранения многие граждане страны» , — говорится в заявлении ведомства.

Анкара призвала стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые обострят гуманитарную ситуацию в стране, посоветовав искать почву для политического решения гражданского конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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