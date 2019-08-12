Анкара, 12 августа 2019, 14:22 — REGNUM
Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи со столкновениями в йеменской Адене, об этом 12 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Анкара призвала стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые обострят гуманитарную ситуацию в стране, посоветовав искать почву для политического решения гражданского конфликта.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
Читайте ранее в этом сюжете: Сепаратисты Южного Йемена «не пойдут на переговоры под давлением»