Тегеран, , 14:08 — REGNUM

Большое количество американского оружия превратило Ближний Восток в «сосуд с серой», способный вспыхнуть в любой момент. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает 12 августа Al Jazeera.

США и их союзники «затопили регион оружием», отметил министр. Безопасности региона угрожает и появление в Персидском заливе иностранных кораблей. Залив узок, чем больше кораблей, тем менее безопасным он становится, пояснил Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы и пожары на двух танкерах, что привело к обострению в регионе. США обвинили в нападении на корабли Иран, однако власти этой страны отвергли причастность к возможным атакам на танкеры. В конце июня американская сторона объявила о создании коалиции, призванной обезопасить судоходство в районе Персидского залива.

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