Джакарта, , 13:56 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на открытии 5-го конгресса индонезийской диаспоры в Джакарте заявила, что диаспора может помочь правительству в развитии человеческого капитала, сообщает информационное агентство Antara.

«Диаспора может быть агентом по развитию индонезийского человеческого капитала», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

По словам министра, проблема человеческих ресурсов будет одним из приоритетов правительства Индонезии в будущем, а диаспора является одним из важных компонентов в этом вопросе.

Известно, что министерство иностранных дел страны в сотрудничестве со всеми представителями за рубежом продолжает стремиться к совершенствованию базы данных об индонезийской диаспоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что необходимо создать в стране фундамент качественных человеческих ресурсов, которые владеют наукой и техникой.

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