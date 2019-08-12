Ашхабад, 12 августа 2019, 13:55 — REGNUM
Перспективы взаимодействия в области топливно-энергетического комплекса обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и первый заместитель президента Ирана Эсхак Джахангири. Об этом 12 августа сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Стороны также обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Вице-президент Ирана выразил надежду, что проведение первого Каспийского экономического форума будет способствовать созданию новых совместных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в туркменской туристической зоне «Аваза» прошел первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие главы правительств прикаспийских государств.
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