Симферополь, 12 августа 2019, 13:52 — REGNUM
С начала 2019 года по Крымскому мосту прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что благодаря поддержке президента и правительства России за последние пять лет Крым совершил рывок в развитии, а Крымский мост стал самым впечатляющим инфраструктурном проектом.
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