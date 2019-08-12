Москва, , 13:51 — REGNUM

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) для проверки ряда объектов оборонного ведомства, сообщила 12 августа пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

«Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, — сообщила она. — В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны».

По ее словам, также Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Шойгу открыл в Красногорске Московской области пятые Армейские международные игры. В рамках этих Игр пройдут 32 международных состязания. Территориально состязания пройдут как в России, так и на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Исламской Республики Иран, Казахстана, Китайской Народной Республики, Монголии и Узбекистана.

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