Симферополь, , 13:48 — REGNUM

Благодаря поддержке президента и правительства России за последние пять лет Крым совершил рывок в развитии. Об этом 12 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин за рулём строительной техники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реализованы крупные инфраструктурные проекты, без которых это развитие было бы невозможно. Крымский мост — самый впечатляющий. Сегодня мы видим результаты этой работы», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Крыму отдохнуло более четырёх млн человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.

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