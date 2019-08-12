Симферополь, 12 августа 2019, 13:48 — REGNUM
Благодаря поддержке президента и правительства России за последние пять лет Крым совершил рывок в развитии. Об этом 12 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Крыму отдохнуло более четырёх млн человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.
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