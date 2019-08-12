Берлин, , 13:46 — REGNUM

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр требует, чтобы проезд по железной дороге для солдат бундесвера был бесплатным. Однако переговоры по этому вопросу с железнодорожной компанией Deutsche Bahn зашли в тупик.

Учитывая огромную ответственность, которую берут на себя военные, бесплатный проезд был бы для них «минимумом» из того, что можно для них сделать, сказала министр в интервью ZDF. Она хочет добиться быстрого решения этого вопроса.

Но по информации газеты Der Spiegel переговоры застопорились. В частности, нет решения по вопросу бронирования билетов. Кроме того, Deutsche Bahn намерена разрешить солдатам бесплатный проезд только на незагруженных поездах дальнего следования, на которые продаются билеты со скидкой. По оценке компании, 400 тыс. — 800 тыс. бесплатных поездок военных в год обойдутся компании в €38 млн.

Напомним, председатель ведущей немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заняла пост министра обороны в середине июля 2019 года. Предложение сделать проезд для военных бесплатным стал первой ее инициативой на этом посту.

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