Ужгород, Украина, , 13:45 — REGNUM

Политические лозунги о языке и вере категорически не подходят ни одному региону страны, кроме Галичины, заявил экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, сообщил 11 августа издание «Главред».

"Кучка «правых» собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии — я говорю о лозунге «язык и вера». Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко)», — рассказал он.

Москаль отметил, что данные лозунги не воспринимаются избирателями нигде, кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Украины.

«Нужно начинать с того, что воспринимается везде: снижение цены на газ, повышение пенсий и уровня жизни людей и тому подобное», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины не будет следовать провальному курсу экс-президента страны Петра Порошенко.

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