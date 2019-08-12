Ужгород, Украина, 12 августа 2019, 13:45 — REGNUM
Политические лозунги о языке и вере категорически не подходят ни одному региону страны, кроме Галичины, заявил экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, сообщил 11 августа издание «Главред».
Москаль отметил, что данные лозунги не воспринимаются избирателями нигде, кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины не будет следовать провальному курсу экс-президента страны Петра Порошенко.
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