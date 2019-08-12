Панама, , 15:47 — REGNUM

В Панаме начат первый этап конституционной реформы, который продлится до 20 сентября. Об этом сообщает панамское агентство Panamá América.

Недавно панамское правительство вручило Национальному собранию пакет конституционных реформ, которые после обсуждения параллельно с гражданскими консультациями в провинциях, будут переданы на рассмотрение Учредительному собранию.

Поправки, разработанные Национальным советом по устранению разногласий для развития (Ccnd), предусматривают 40 изменений действующей конституции. В частности, предлагается признать прокуратуру компетентным органом проведения судебных расследований и создание Конституционного суда как высшей инстанции с функцией интерпретировать законы страны.

Также поправки предлагают экономическую независимость судебной власти с ассигнованием 2% национального бюджета, изменение административного деления страны и ряда статей, касающихся охраны окружающей среды.

Поправки об увеличении до 81 количества депутатов парламента, выборности губернаторов провинций и возможности проведения второго тура на выборах президента республики были отклонены в ходе обсуждения Национальным советом, и в итоговый документ не вошли. По мнению Национального фронта за Учредительное собрание, данное предложение незаконно, поскольку Совет по устранению разногласий не имеет полномочий учредительной власти, которую осуществляет народ Панамы посредством голосования, не был избран и был учреждён для других целей.

Согласно принятому графику, процесс анализа и дискуссии о предложенных поправках к основному закону будет завершён 31 октября, а в январе 2020 будет проведён референдум по данному вопросу.