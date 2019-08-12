Киев, , 13:35 — REGNUM

Утром в понедельник, 12 августа, Пётр Порошенко приезжал на допрос в Государственное бюро расследований. У входа в здание проходило два митинга — против экс-президента и за него. Участие во втором принимал и один из сыновей Порошенко.

Сразу по окончании допроса, когда Порошенко покидал здание, у входа произошло несколько стычек. В частности, экс-президента пытались забросать яйцами. Излишне упоминать, что и сын подвергался некоторой опасности.

Сам Порошенко в комментарии журналистам рассказал, что знал о присутствии своего сына, но не видел его там. Инициатива, мол, принадлежала младшему поколению.

И такое поведение отлично сочетается с комментариями Порошенко по сути своего допроса. Речь в данном уголовном деле идёт о том, что экс-президент, по версии следствия, уклонился от уплаты налогов, отмыл средства и скрыто финансировал один из телеканалов. Порошенко же пытается представить дело так, будто бюро расследований атакует свободу слова, хотя свобода слова, как и вообще содержание эфира данного канала, тут вообще ни при чем.

Параллельно с этим экс-президент Украины попытался подправить впечатление от коррупционного расследования — благостной картинкой детей, добровольно и самостоятельно пришедших поддержать невиновного отца. Практически втайне от родителя.

К пафосным, но, мягко говоря, несколько странным акциям Порошенко все привыкли ещё во время его президентства. В новом качестве, депутата парламента и участника 11 уголовных производств, он продолжает ту же линию. Ничего нового нет и в стремлении использовать других людей в качестве тарана для достижения своих целей. Только место «моряков» могут теперь занимать дети. А в целом — все тот же Петр Порошенко.

Что же касается самого допроса, то глава бюро расследований Роман Труба рассказал о нем кратко и исчерпывающе: следующий допрос по тому же делу о возможном уклонении от уплаты налогов может быть проведён с использованием полиграфа, и это, подчеркнул Труба, «совсем не страшно».