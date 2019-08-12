Ашхабад, 12 августа 2019, 13:34 — REGNUM
Вопросы развития отношений в транспортно-логистической, энергетической и торгово-экономической сферах обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Об этом 12 августа сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Стороны обсудили вопросы сотрудничеств в сфере защиты окружающей среды, в том числе в рамках международного фонда спасения Арала. Во время переговоров стороны выразил заинтересованность в реализации новых совместных проектов в газохимии.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в туристической зоне «Аваза» на туркменском берегу Каспийского моря состоялся первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители правительств прикаспийских государств.
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