Ашхабад, , 13:34 — REGNUM

Вопросы развития отношений в транспортно-логистической, энергетической и торгово-экономической сферах обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Об этом 12 августа сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Стороны обсудили вопросы сотрудничеств в сфере защиты окружающей среды, в том числе в рамках международного фонда спасения Арала. Во время переговоров стороны выразил заинтересованность в реализации новых совместных проектов в газохимии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в туристической зоне «Аваза» на туркменском берегу Каспийского моря состоялся первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители правительств прикаспийских государств.

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