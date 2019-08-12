Нью-Дели, , 13:43 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад намерен опротестовать в Совете безопасности ООН решение правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ликвидировать особый статус Джамму и Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Шах Махмуд Куреши, выступая на пресс-конференции в Исламабаде, подчеркнул, что в ходе своего визита в Китай ему удалось получить полную поддержку Пекина по кашмирскому вопросу. По словам главы внешнеполитического ведомства Пакистана, заручившись поддержкой КНР, Исламабад вынесет на рассмотрение Совета безопасности ООН решение правительства Индии отменить привилегии Джамму и Кашмира. Шах Махмуд Куреши отметил, что односторонние действия индийского руководства нарушают международное право.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Пакистан выступил против действий индийского руководства, и 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Впоследствии МИД Индии заявил, что правовой статус штата Джамму и Кашмир является внутренним делом Индии, вмешательство в которое недопустимо.