Нью-Дели, , 15:17 — REGNUM

Министр внутренних дел Индии и президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах заявил, что статью 370 Конституции Индии давно следовало отменить. Об этом 11 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Амит Шах, выступая на презентации книги о вице-президенте Индии Венкае Найду в городе Ченнаи, штат Тамилнад, подчеркнул: «Я не испытывал никаких заблуждений или сомнений по поводу того, к чему приведёт отмена статьи 370 Конституции Индии». По словам министра внутренних дел Индии, ликвидация особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в указанной статье, позволит искоренить терроризм в регионе. Глава МВД Индии отметил, что отмена привилегий Джамму и Кашмира приведёт к полной интеграции региона с остальной Индией и обеспечит его полноценное развитие.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.