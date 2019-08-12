Нью-Дели, , 14:41 — REGNUM

Вице-президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и бывший главный министр индийского штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан заявил, что ведущая оппозиционная партия страны Индийский национальный конгресс (ИНК) не усвоила урок всеобщих парламентских выборов. Об этом 11 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Шиврадж Сингх Чоухан, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что ИНК следует прислушаться к голосу народа. По словам вице-президента БДП, в ходе всеобщих парламентских выборов индийская нация выступила против политики династизма и семейственности. Шиврадж Сингх Чоухан заявил: «Бхаратия джаната парти выиграла потому, что смогла стать поистине национальной политической силой. Индийский национальный конгресс, напротив, так и не смог выйти за пределы своей семьи».

Комментарий лидера БДП стал реакцией на избрание Сони Ганди временным председателем ИНК. Отметим, что Соня Ганди является вдовой бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, а также матерью бывшего председателя ИНК Рахула Ганди. Напомним, что Рахул Ганди ушёл с поста председателя Индийского национального конгресса 27 мая 2019 года, взяв на себя полную ответственность за сокрушительное поражение ИНК на всеобщих парламентских выборах. По итогам голосования Индийский национальный конгресс получил лишь 52 места в парламенте, в то время как правящая Бхаратия джаната парти во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одержала победу в 303 из 543 избирательных округов.