Нью-Дели, , 15:08 — REGNUM

Соня Ганди, вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, возглавит старейшую партию страны — Индийский национальный конгресс (ИНК). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала заявил, что Соня Ганди была назначена на пост председателя партии решением Рабочего комитета Индийского национального конгресса. Сообщается, что данное назначение является временным: впоследствии пост председателя будет передан другому политику. Рандип Сурджевала также отметил, что изначально Рабочий комитет постановил вверить руководство партией Рахулу Ганди, бывшему главе ИНК и сыну Раджива Ганди. Тем не менее, Рахул Ганди отказался взять бразды правления в свои руки.

Напомним, что Рахул Ганди покинул пост председателя Индийского национального конгресса 25 мая 2019 года. Политик взял на себя полную ответственность за поражение ИНК на всеобщих парламентских выборах и подчеркнул, что руководство партией должно перейти к кому-то, кто не принадлежит к династии Неру-Ганди. Рахул Ганди заявил, что именно обвинения в династизме и семейственности не позволили ИНК продемонстрировать более высокие результаты на выборах. Напомним, что по итогам голосования Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 52 места в парламенте. Правящая Бхаратия джаната парти (БДП), напротив, смогла укрепить свои позиции в высшем законодательном органе страны, победив в 303 из 543 избирательных округов.