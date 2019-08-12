Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM

Оппозиционная кашмирская партия Национальная конференция опротестует отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир в Верховном суде Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Авторами петиции в Верховный суд Индии стали Мохаммад Акбар Лон и Хаснаин Масуди, члены нижней палаты парламента Индии от Национальной конференции. Оппозиционные деятели утверждают, что действия правящей Бхаратия джаната парти (БДП) нарушили Конституцию Индии, а потому решение о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира должно быть аннулировано. Согласно Конституции Индии, изменение правового положения штата Джамму и Кашмир должно быть одобрено местным законодательным собранием. Напомним, что законодательное собрание Джамму и Кашмира было распущено 21 ноября 2018 года, а 18 декабря штат перешёл под прямое президентское правление. Таким образом, функции местных органов власти были переданы федеральному правительству.

5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа, после чего в штате начались масштабные акции протеста против действий федерального правительства.