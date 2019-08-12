Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM

Заместитель начальника штаба ВМС Индии Мурлидхар Павар заявил, что индийский флот усилил береговую охрану и находится в полной боевой готовности отразить любое морское нападение на индийскую территорию. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мурлидхар Павар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что после отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир все береговые и морские подразделения Индии в Арабском море были приведены в полную боевую готовность. По словам заместителя начальника штаба индийских ВМС, Индия готова отразить любой удар, в том числе «морской джихад» исламистских террористических группировок. Ранее высокопоставленные чиновники в правительстве Индии сообщили о возможности терактов на территории республики в ответ на действия правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в Кашмире.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. В ответ на данное решение Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Исламабад отозвал из Нью-Дели посла, а также приостановил торговлю со своим южным соседом. Пакистан намерен опротестовать действия Индии в Совете безопасности ООН.