Париж, , 16:29 — REGNUM

Французский государственный секретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа призвала в понедельник, 12 августа, провести расследование деяний в стране американского финансиста Джеффри Эпштейна, тело которого было обнаружено в тюремной камере в Нью-Йорке. Об этом она написала на странице в соцсети Twitter.

Полиция. Франция (cc) Brunoguzzi

«Американское расследование выявило связи с Францией. Поэтому для нас и для жертв представляется принципиально важным, чтобы во Франции было начато расследование, чтобы ситуация прояснилась», — сообщила Шьяппа́.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть нашу крайнюю решимость защитить молодых девушек от сексуального насилия и особенно от эксплуатации преступными сетями, и это должно привести к объявлению новых мер в последнем квартале этого года», — добавила Шьяппа.

Напомним, 10 августа АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене скончался американский миллиардер Джеффри Эпштeйн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.