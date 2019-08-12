Ашхабад, , 13:23 — REGNUM

«Мы видим Каспий — и в географическом, и в социально-экономическом смысле — как одно из направлений Стратегии ООН до 2030 года», — заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на форуме «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества», пишет «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер акцентировал внимание на том, что прикаспийские государства должны подходить к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности ООН по комплексному развитию Каспийского региона.

«Устойчивость экономики, энергетическая безопасность и экологический баланс являются несущими опорами общего каспийского дома», — сказал он.

Также глава государства отметил, что в истории Каспия «были разные, порой сложные периоды, из которых необходимо извлекать правильные уроки».

«Первый Каспийский экономический форум — лишь начало большого пути. Мы рассчитываем, что такой формат станет действенным механизмом налаживания стратегического диалога и партнерского взаимодействия на Каспии», — подчеркнул Бердымухамедов.