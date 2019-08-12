Тбилиси, , 13:19 — REGNUM

Грузинский телеканал «Рустави 2» будет продан из-за серьезного финансового кризиса в компании и большого долга. Об этом 12 августа заявил собственник телеканала Кибар Халваши, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, компания будет продана на основе прозрачного конкурса тому, кто предложит максимальную цену. Собственник отметил, что конкурс должен завершиться в течение одной недели.

Халваши добавил, что бывший генеральный директор «Рустави 2» Николо Гварами использовал телеканал в политических целях и недобросовестно управлял компанией. «Неожиданным оказалось то, что, как уже выяснилось частично, он практически грабил компанию», — сказал Халваши.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа сотрудники прокуратуры допросили Николо Гварами в рамках дела по нанесению ущерба телеканалу «Рустави 2».

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