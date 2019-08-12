Анкара, , 13:51 — REGNUM

Председатель Народно-Республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в своем послании, приуроченном к празднику Курбан-Байрам, напомнил, что основателем Турецкой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк, который, благодаря опоре на демократическое, светское, социальное, правовое государство, сформировавшей личность республики, вывел страну из поля основных проблем исламского мира.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующая турецкая власть, находясь на позициях отхода от былых авторитетов, конфликтности, агрессивности и величия наносят ущерб Турции, разрушая ее ценности.

Политик добавил: «Если все останется так же — растущая безработица, деградация во всех рейтингах в сферах права, образования, транспарентности, свободы СМИ и т.д., рост коррупции, несправедливое распределение доходов, игнорирующая национальные интересы внешняя политика, — то мы утрачиваем всякие надежды на будущее».