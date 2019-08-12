Анкара, , 15:54 — REGNUM

Управление экономической политики Народно-Республиканской партии Турции в критикующей политику власти брошюре заявило: «За последние 5 лет Турция в рейтинге верховенства права откатилась на 50 строчек, оказавшись на 109-м месте. Что касается рейтинга коррупции, то и здесь за 5 лет мы утратили 25 позиций, заняв 78-е место».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в брошюре говорится: «В рейтинге счастья населения мы утратили 2 позиции, в рейтинге мира — 18». Брошюра также представила исследование, согласно которому, первые 10 строчек всех мировых рейтингов занимают страны с парламентской системой правления, а последние 10 — страны, избравшие президентскую или полупрезидентскую модель, что отражает негативное отношение партии к внедрению в Турции президентской системы правления.

Оппозиция подчеркнула, что ни одна предложенная ею мера по предотвращению кризиса не была реализована, и обвинила власти в том, что они пытаются справиться с ним при помощи «аспирина и припарок».