Анкара, , 15:20 — REGNUM

Аппарат председателя экономической политики Народно-Республиканской партии Турции при координации с пресс-секретарем партии Фаизом Озтраком подготовил брошюру, в которой содержится критика экономической политики действующего правительства страны. В ней, в частности, указано, что с 2014 года в турецкой экономике произошли значительные перемены, а за последние 5 лет национальный доход упал на 202 млрд долларов, с 950 млрд в 2013 году до 748 млрд в 2019 году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, оппозиция напоминает, что в 2013 году с доходом в 950 млрд долларов Турция была 16-ой экономикой мира, и предостерегает, что в 2019 году доход уменьшится почти на четверть, Турция рискует быть вытесненной из рейтинга 20 крупнейших экономик мира.

В брошюре упоминается, что с 2017 года инфляция в Турции уже прочно исчисляется двузначными показателями, и утверждается, что, несмотря на заявления официальных проправительственных источников о 4 млн безработных в стране, реальные цифры говорят о не менее, чем 8 млн безработных турецких гражданах. При этом был побит антирекорд — без работы осталось более 1 млн граждан с высшим образованием.