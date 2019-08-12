Анкара, , 13:14 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики разместило запись со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter, в которой сообщает, что в рамках операции «Коготь» в регионе Гара на севере Ирака ВВС Турции нанесли удар по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана. Напомним, что эта организация признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате массированного ракетно-бомбового удара было уничтожено 2 террориста. Авиаудар координировался штабом проведения операции «Коготь». Сообщается, что также были уничтожены склад с боеприпасами и убежища, принадлежавшие террористам.

Трансграничная контртеррористическая операция «Коготь» проводится в соответствии с планом, разработанным Генеральным Штабом Турции, и контролируется лично министром обороны Хулуси Акаром. Операция на севере Ирака, предварительным этапом которой стали активная подготовка, разведка и планирование, началась 28 мая 2019 года с массированием артиллерийской подготовки. Были задействованы и самолеты-заправщики, а также ударные беспилотные летательные аппараты. На последующем этапе на территорию Ирака десантировались силы специальных подразделений Турции.