Анкара, , 16:45 — REGNUM

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай заявил: «В Греции было создано новое правительство. Первым, кто позвонил и передал свои поздравления, стал наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. Мы всегда протягиваем оливковую ветвь мира, однако это предполагает нахождение решения, основанного на признании политического равноправия турок-киприотов и справедливом распределении ресурсов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Турция как всегда стояла за спиной турецкой общины Кипра, так и останется на своей позиции. Турция полна решимости, не колеблясь, защитить права своего народа и его кипрских братьев».

Вице-президент добавил: «Наша позиция относительно продолжения буровых работ на шельфе, обязательности политического равноправия турок-киприотов и справедливого распределения ресурсов нисколько не изменилась. Однако наше предложение о создании общего комитета по ресурсам все еще в силе».