Анкара, , 14:47 — REGNUM

В письменном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Турецкой Республики, говорится, что новость о гибели и ранении сотрудников Миссии ООН по поддержке в Ливии в результате террористической атаки на ее конвой в Бенгази была встречена с глубоким сочувствием.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении, в частности, сказано: «Мы осуждаем данный теракт, соболезнуем семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы продолжим нашу поддержку усилий ООН по водворению в Ливии прочного мира, стабильности и безопасности».

Напомним, что при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в Бенгази погибло 3 сотрудника миссии ООН, ранено еще трое, а также множество гражданских лиц. Установлено, что целью теракта был конвой миссии ООН по поддержке в Ливии.