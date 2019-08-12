Анкара, , 15:10 — REGNUM

Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели напомнил о спорах, ведущихся на некоторых телепередачах вокруг новой президентской системы правления, и выдвижении, в связи с этим, предложений о проведении досрочных выборов, и заявил: «В досрочных выборах нет совершенно никакой необходимости».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели отметил: «Говорить о досрочных выборах означает вставлять палки в колеса борьбы с терроризмом, поощрять создание на наших южных рубежах террористического государства, возвращать дух Рабочей партии Курдистана, ослаблять нашу борьбу с движением Фетхуллаха Гюлена».

Политик добавил: «Существует лишь необходимость в том, чтобы продолжала действовать сильная административная структура, которая изведет терроризм под корень и сможет эффективно решить социально-экономические вопросы».