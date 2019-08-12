Киев, , 13:07 — REGNUM

К зданию Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве, где проходил допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, пришли его дети с плакатами в поддержку отца, сообщает 12 августа издание «Страна.ua».

Отмечается, что под стенами ГБР находятся дочери Порошенко Александра и Евгения и сын Михаил. Кроме того, вместе с детьми политика поддержать Порошенко пришли его сторонники.

Также сообщается, что рядом со сторонниками экс-президента стоит группа протестующих, которые кричат «Позор Порошенко!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшие бойцы националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали посадить в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственной компании «Укроборонпром».

Напомним, ранее в ГБР заявили, что на 12-е августа Порошенко был вызван на допрос по делу о покупке телеканала «Прямой», чьим собственником он якобы является.

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