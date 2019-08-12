Анкара, , 13:07 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар с группой высших военных чинов страны с вертолета высадился на палубу фрегата ВМФ Турции TGK Gemlik, сопровождающего в Восточном Средиземноморье турецкое буровое судно Yavuz, где заявил: «Ни здесь, на Кипре, ни в Восточном Средиземноморье в целом, ни в Эгейском море мы не позволим чьим-либо действиям считаться свершившимся фактом. Мы не позволим принять решение, которое каким бы то ни было образом нарушает наши права».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Мы с самого начала предупреждаем, что любое решение, принятое без нашего участия, не имеет права на жизнь».

Министр добавил: «Пусть никто не ждет того, что кто-то там будет проводить геологоразведочные и буровые работы, добывать газ и нефть, эксплуатировать эти богатства, и турки-киприоты, Турецкая Республика и ее 82-миллионный народ останется простым наблюдателем и ничего не предпримет. Это комедия, ни о чем таком говорить не приходится. Есть нормы международного права, различные методы и способы урегулирования. В этом смысле мы как защищали, так и будем защищать права нашего народа и турок-киприотов до самого конца, со всей решимостью».