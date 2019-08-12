Киев, 12 августа 2019, 12:58 — REGNUM
Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может пройти с применением полиграфа, заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба 12 августа на своём telegram-канале.
Он рассказал, что 12 августа Порошенко допрашивали в течение двух часов по делу о покупке-продаже телеканала «Прямой»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко приехал на допрос в ГБР. В то же время у стен здания митинговали его противники и сторонники, среди которых журналисты заметили троих младших детей Порошенко.
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