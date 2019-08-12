Копенгаген, , 12:56 — REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен написала в своем Твиттере о намерении созвать правительственный комитет по безопасности после произошедших в датской столице взрывов. «В Копенгагене прогремел еще один взрыв, в этот раз — на Нёрребро (первый взрыв произошел ранее на прошлой неделе у Налогового управления Дании). К счастью, никто не пострадал. Нёрребро — густонаселенная часть города, и это настоящее чудо, что обошлось без жертв. Ситуация очень серьезная, поэтому я решила созвать правительственный комитет по безопасности» — заявила премьер-министр — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Данный комитет занимается вопросами, связанными с национальной безопасностью, и созывается только при необходимости. В состав комитета, помимо Метте Фредериксен, входят также министр иностранных дел Йеппе Кофод, министр юстиции Ник Хеккеруп, министр финансов Николай Ваммен и министр обороны Трине Брамсен. Правительство Дании уже дало установки партиям Фолькетинга в связи с этим делом.

Премьер-министр также заявила, что произошедшие взрывы «абсолютно неприемлемы» и что, безусловно, их расследование становится приоритетом для полиции, поскольку безопасность граждан прежде всего.