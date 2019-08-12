Джакарта, , 12:48 — REGNUM

Правительство Индонезии проведет индонезийско-африканский диалог по развитию инфраструктуры на острове Бали 20−21 августа 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

«Индонезийско-африканский диалог состоится на Бали 20−21 августа на тему «Соединяющее процветание», — заявил глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая.

Сектор инфраструктуры действительно стал национальным приоритетом развития стран Африканского региона, что, как ожидается, будет способствовать мобильности людей, товаров, услуг и инвестиций.

Ожидается, что в индонезийско-африканском диалоге по развитию инфраструктуры примут участие 700 участников из Индонезии и 53 стран Африканского континента. Серия мероприятий будет включать в себя подписание деловых соглашений, групповые дискуссии и бизнес-выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, преференциальное торговое соглашение между Индонезией и Мозамбиком будет подписано во время индонезийско-африканского диалога, который состоится на Бали.

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