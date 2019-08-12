Минск, , 12:44 — REGNUM

Александр Лукашенко 12 августа принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, обсудив с ним вопросы импортозамещения лекарств, закупок медицинского оборудования и ценообразования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Естественно, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее», — сказал Лукашенко, отметив необходимость безотлагательно «предпринять серьезные усилия» в этой сфере.

Говоря о замещении импортных медпрепаратов, Лукашенко отметил, что Белоруссия тратит ежегодно до $500 млн на их закупку, что «недопустимо много». Он сказал: «Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств».

Лукашенко также обсудил проблемы Минздрава в части оказания первичной и специализированной помощи, распорядившись: «Ломать ничего не надо. Это полная глупость. И вы, и все мы выросли на этой системе. Но ничего не бывает данного раз и навсегда, надо совершенствовать эту систему».

Тем временем в печально известном Мингорсуде готовится очередной процесс по новому «делу врачей» в отношении 21 обвиняемого. Обвиняемые в коррупции работники Минздрава, по версии прокуратуры, делали гешефт на закупках для госучреждений по завышенным ценам.